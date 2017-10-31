НАБУ повідомило про підозру двом особам у "справі рюкзаків" Авакова

НАБУ повідомило про підозру двом особам у справі щодо розтрати 14 млн гривень під час закупівлі рюкзаків для потреб МВС.

Двом неназваним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Зокрема, йдеться про колишнього заступника міністра внутрішніх справ України та одну приватну особу.

Ще одну особу, також затриману цього дня в рамках розслідування зазначеного провадження, доправлять із Харкова до Києва для вручення підозри.

За даними ЗМІ, підозру оголосили сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову та екс-заступнику голови МВС Сергію Чеботарю.

31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали трьох осіб у справі про можливу розтрату при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ в 2014, 2015 роках.

У НАБУ вважають, що тоді відомство могло втратити до 14 млн грн. Серед затриманих у так званій справі про рюкзаки Авакова - його колишній заступник, представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків і ще одна приватна особа.