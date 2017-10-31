Нацбанк спростив порядок відкриття та ведення рахунків і здійснення безготівкових розрахунків

Національний банк України спростив порядок відкриття та ведення рахунків клієнтів банків і здійснення безготівкових розрахунків. Про це йдеться у постанові Правління Національного банку України від 25 жовтня 2017 року № 106 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, Постановою № 106 врегульовано такі питання:

скасовано обов’язок використовувати печатки на документах (у тому числі на розрахункових документах);

дозволено укладати договір про відкриття банківського рахунку та банківського вкладу в електронній формі, зокрема, шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укладення договору;

клієнтам, які вже мають рахунки в банку, надано право на відкриття наступних рахунків у цьому банку без особистої присутності, шляхом подання документів за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем;

передбачено відступлення права вимоги за договором банківського вкладу;

запроваджено норми щодо використання під час здійснення операцій за рахунком фізичної особи зразка його підпису або довіреної ним особи, зазначеного в договорі банківського рахунку/договорі банківського вкладу/довіреності або іншому документі, визначеному внутрішніми положеннями банку;

визначено порядок відкриття та використання поточних рахунків фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена;

визначено порядок відкриття фізичними особами-підприємцями поточних рахунків фізичним особам для здійснення деяких видів виплат заробітної плати та прирівняних до неї платежів;

удосконалено режим функціонування поточних рахунків клієнтів, зокрема, в частині виплат, пов’язаних з відрядженням.

Зазначають, що постанова №106 набирає чинності з 31 жовтня 2017 року.