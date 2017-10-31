Нацрада назвала 5 телеканалів-лідерів за висвітленням теми АТО

За результатами моніторингу ефірів інформаційних каналів, проведеного у серпні-вересні цього року, лідерами за висвітленнями теми АТО стали телеканали «Прямий», «Еспресо», «5 канал», «112 Україна» та «24 канал». Про це повідомив голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко під час прес-конференції «Моніторинг ефіру інформаційних телеканалів щодо висвітлення тем АТО та окупації Криму», що відбулася 31 жовтня в Укрінформі.

«Проводячи ці моніторинги, ми не говоримо про те, що приватні медіа щось винні державі, а про те, що телеканали мають бути відповідальними перед тими воїнами, які гинуть у зоні АТО, захищаючи нашу країну, перед політв’язнями, полоненими, перед усіма громадянами, які опинилися під окупацією. Перша хвиля такого моніторингу – це, по суті, експеримент. Ми промоніторили десять телеканалів: «Громадське телебачення», «Еспресо», «ПравдаТУТ», «Прямий», NewsOne, NewsNetwork, ZIK, «5 канал», «24 канал» і «112 Україна», тобто ми охопили усі інформаційні телеканали. Загальний обсяг контенту по темі АТО в ефірі інформаційних телеканалів склав понад 142 години. Максимальна частка зафіксована в ефірі телеканалів «Прямий» (20%), «Еспресо» (14%), «5 канал» (13%), а мінімальна в менш ніж 1% – на NewsNetwork і «ПравдаТУТ». Моніторинг також показав, що серед інформаційних телеканалів максимальна і мінімальна частка ефіру, присвячені темі АТО, відрізняється в 101 раз, тобто в 101 раз «Прямий» дає більше відповідної інформації, ніж NewsNetwork», – повідомив він.

Більшість інформації на тему АТО, за його словами, подається в новинах і головною її ознакою є схематизм і одноманітність.

«Передусім, це статистика втрат, кількість обстрілів, короткий репортаж з місця події та коротке інтерв’ю з військовими або місцевими жителями. Коли ми переглянули самі новини, то побачили, що перевага надається розміщенню інформації від посадових осіб, депутатів, речників, експертів замість того, щоб надавати персоніфіковану інформацію про реальних українських героїв, життя на полі бою і після служби в армії», – уточнив Артеменко.

Разом з тим у моніторингу виокремлено тему «Героїзація учасників АТО, ветеранів АТО, волонтерів».

«До цієї категорії у нас віднесений телевізійний контент, який грунтувався на індивідуальних вчинках конкретних людей, які мають бути прикладами для наслідування. Як виявив моніторинг, така інформація пролунала в ефірі лише п’яти телевізійних каналів. І це, знову ж, або фрагменти новинних сюжетів, а подекуди – соціальна реклама. Найяскравішими характерними прикладами такого контенту є передача «Будемо жити» на «5 каналі», передача «Вони загинули заради нас» на ZIK, соціальна реклама «121 український боєць досі знаходиться у полоні», – сказав голова Нацради.