Новий Шовковий шлях із Європи до Китаю проходитиме через Україну

Залізничні маршрути зі Словаччини, Польщі та Угорщини до китайського Чженчжоу проходитимуть через Україну.

Про це повідомили в Державному агентстві резерву України, передає Укрінформ.

Нові маршрути вже погодила китайська сторона. Голова Держрезерву Вадим Мосійчук зазначив, що це лише перший етап важливого для України проекту.

"Зараз мова йде лише про транзитне курсування потягів територією України. А це теж чималі надходження. Наступним етапом має стати розширення проекту і початок експортних поставок українських товарів продуктової групи до КНР", - зазначив Мосійчук.

Наразі Держрезерв співпрацює з Мінінфраструктури щодо визначення точних маршрутів потягів. Так, китайські експерти за сприяння міністерства вже відвідали станції Чоп і Мостицька, оцінивши їхні потужності.

"Держрезерв володіє великими зберігальними та виробничими потужностями в аграрному напрямку, у нас є 7 великих диверсифікованих логістичних осередків, ми готові надати їх для цієї справи. Першими до проекту долучимо харківський комбінат "Світанок", комбінат "Дніпро" (Черкаська область - ред.), київський комбінат "Прогрес", львівський комбінат "Троянда" та ужгородський "Укрпродконтракт". Згодом до проекту ввійдуть виробничі потужності поруч із портами", - додав Мосійчук.

За словами чиновника, китайська сторона зацікавлена в українському продовольчому експорті, зокрема борошні, цукерках, горілці, олії тощо.

"Чотири роки тому китайці запустили перший транзитний потяг до Бресту, а звідти до Варшави та Німеччини. Сьогодні брестський напрям перевантажений. Досі увесь цей Шовковий шлях проходив, на жаль, в обхід України. Настав час і є реальна можливість змінити цю ситуацію та розпочати поставки якісних українських товарів до Китаю", - підсумував Вадим Мосійчук.

Перший транзит територією України в рамках нового Шовкового шляху може відбутися вже наприкінці 2017 або на початку 2018 року.