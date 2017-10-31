Окуєву розстріляли п'ятьма пострілами, - прокуратура

По автомобілю, в якому перебували ветерани АТО Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, злочинці випустили півтора десятка куль.

Про це повідомив прокурор Київської області Дмитро Чибісов в ефірі "112 каналу".

З них п'ять пострілів влучили в Окуєву, один з них - смертельний - потрапив в голову жінки. Постріли були здійснені з автоматичної зброї.

"Ми з’ясували зброю і зараз проводимо відпрацювання стосовно кількості куль. Можу зазначити чітко, що їх було понад півтора десятка. Постріли здійснені з автоматичної зброї, чергою. Це було скоєно на повороті до села Малютянка, що поряд із Глевахою. В результаті отриманих п'ять пострілів, які влучили в Окуєву, вона загинула. Один із них був смертельний - влучили в голову, інші постріли - в інші частини тіла", - розповів Чибісов.

Також прокуратура встановила орієнтовний час злочину - це 20:30 год. Також Чибісов додав, що Осмаєва взяли під посилену охорону.