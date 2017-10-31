Організаторам зимових Ігор-2018 передали олімпійський вогонь

Вогонь зимових Ігор-2018 передали з Греції до Пхьончхана у Південній Кореї, де відбудуться Олімпійські ігри-2018, повідомляє Міжнародний олімпійський комітет.

Після тижневої подорожі Грецією у вівторок 31 жовтня олімпійський вогонь офіційно передали організаторам зимової Олімпіади в Пхьончхані.

Тепер вогонь подолає 8,5 тис. км літаком, щоб дістатися Південної Кореї. У середу символ Олімпіади прибуде до міста Інчхон, що на північному заході Кореї.

Олімпійський вогонь після цього здійснить 100-денну подорож країною, яка прийматиме зимові Ігри наступного року.

Нагадаємо, 24 жовтня церемонія запалення олімпійського вогню відбулась у грецькій Олімпії, де були засновані Ігри. Як того вимагає традиція, факел запалили за допомогою сонячних променів, з використанням параболічного дзеркала.