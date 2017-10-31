Перед загибеллю Окуєва хотіла провідати постраждалого внаслідок теракту Мосійчука

31 жовтня, 2017 - 12:40
Чеченська патріотка, доброволець і ветеран АТО в Україні Аміна Окуєва перед загибеллю хотіла провідати постраждалого внаслідок теракту біля офісу Еспресо нардепа Ігоря Мосійчука. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook, додавши скрін з листування з Окуєвою в соцмережі.
"Вчора (29 жовтня, - ред.) ми списувались - домовлялись із нею про зустріч. Аміна до мене не доїхала", - написав Мосійчук.
У листуванні Окуєва побажала нардепу швидкого одужання, додавши, що на тижні планує бути в Києві.
Джерело: Еспресо