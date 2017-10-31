Порошенко здійснить дводенний офіційний візит до Саудівської Аравії

31 жовтня - 1 листопада президент Порошенко здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії. Про це повідомляють на сайті Глави держави.

"31 жовтня - 1 листопада 2017 року Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Королівства Саудівська Аравія", - йдеться в повідомленні.

У програмі візиту - переговори Глави Української держави з керівництвом Саудівської Аравії - Королем Салманом бін Абдулазизом Аль Саудом і Спадкоємним принцом, віце-прем'єр-міністром, міністром оборони Мухаммадом бін Салман Аль Саудом.

Під час зустрічей відбудеться обговорення питань двостороннього інвестиційного, торговельно-економічного і військово-технічного співробітництва.