Порошенко здійснить дводенний офіційний візит до Саудівської Аравії

31 жовтня, 2017 - 10:05
31 жовтня - 1 листопада президент Порошенко здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії. Про це повідомляють на сайті Глави держави.
"31 жовтня - 1 листопада 2017 року Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Королівства Саудівська Аравія", - йдеться в повідомленні.
У програмі візиту - переговори Глави Української держави з керівництвом Саудівської Аравії - Королем Салманом бін Абдулазизом Аль Саудом і Спадкоємним принцом, віце-прем'єр-міністром, міністром оборони Мухаммадом бін Салман Аль Саудом.
Під час зустрічей відбудеться обговорення питань двостороннього інвестиційного, торговельно-економічного і військово-технічного співробітництва.
Джерело: День