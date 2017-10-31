Правоохоронці оцінили вбивство Окуєвої як замовне

За фактом вбивства Аміни Окуєвої під Києвом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального Кодексу України - умисне вбивство, яке розцінюється як замовне. Про це повідомив представник ГУ НП у Київській області Микола Жукович в ефірі "112 Україна".

"Зараз можу сказати, що вже відкрито кримінальне провадження та зареєстровано в ЄРДР за ст. 115, умисне вбивство, п. 11 розцінюється як замовне вбивство. Триває робота слідчо-оперативної групи, оперативники опитують можливих свідків", - сказав він.

За словами Жуковича, на місці події повторно розпочала роботу при денному світлі слідчо-оперативна група та експерти. В області продовжують проводити план "Сирена". Він також додав, що стан здоров'я Адама Осмаєва задовільний.

Нагадаємо, у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула.