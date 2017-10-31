Сенцова етапували до колонії "Білий ведмідь", – адвокат

Дмитро Дінзе, адвокат українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в РФ, має намір наступного тижня відвідати свого підзахисного у виправній колонії № 8 («Білий ведмідь») у місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

Про це Дінзе розповів у вівторок Крим.Реалії.

«Сенцов етапований до колонії «Білий ведмідь», яка розташована під Салехардом у місті окружного значення Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії», – сказав захисник.

За інформацією адвоката, це кінцева точка етапування Сенцова.

Дінзе додав, що планує відвідати Сенцова наступного тижня.

Раніше Сенцов у листі правозахисникам розповів, що його етапують у Лабитнангі. За словами Сенцова, за час етапу він побував у кількох пенітенціарних установах Іркутська, Омська і Кірова, які «вважаються страшними». Жодних заходів фізичного впливу, а також приниження людської гідності за час етапування до нього не застосовували.

Сенцова етапували з колонії в Якутську до СІЗО-1 Іркутська 9 вересня. Пізніше повідомлялося, що Сенцова етапували з Іркутська до Челябінська. Однак у Челябінському слідчому ізоляторі спростували інформацію про етапування Сенцова до установи.

Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» включив Сенцова і Кольченка у список політв'язнів.