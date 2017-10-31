Серіал "Картковий будинок" закривають після 6-ого сезону, також планують зняти ще спін-офф

Студія Media Rights Capital має намір зняти спін-офф серіалу "Картковий будинок". Про це повідомляє Associated Press.

Сюжет спін-оффу побудують навколо помічника президента Френка Андервуда Дага Стемпера (його грає актор Майкл Келлі). Повідомляється, що сценаристи обговорюють ще два можливих варіанти спін-оффів в тому ж всесвіті, що і події "Карткового будинку".

У свою чергу, 30 жовтня в Netflix оголосили, що серіал "Картковий будиночок" перестануть знімати після шостого сезону. Про закриття серіалу стало відомо всього через день після того, як актор Ентоні Репп звинуватив Кевіна Спейсі (виконавця головної ролі в "Картковому будинку" - Френка Андервуда) в сексуальних домаганнях.

На момент події Спейсі було 26 років, Реппу - 14. Сам Спейсі зауважив, що не пам'ятає, що насправді сталося тієї ночі 1986 року, але назвав свою поведінку неприйнятною і зізнався в своїй гомосексуальній орієнтації.

Нагадаємо, Європейський парламент схвалив резолюцію із засудженням будь-яких форм сексуального насильства та закликав вивчити усі випадки домагань у стінах інституції.