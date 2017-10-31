Школярі з Каунаса побували у Володимирі-Волинському

Саме з цього древнього міста з великою історією, яка є спільною для України і Литви, почали своє знайомство з Україною гімназисти з литовського міста Каунаса. Їх цікавила саме Західна Україна, тому в інтернеті знайшли сайт Володимир-Волинського історичного музею і найперше відвідали його. Аби потрапити у місто, їхали з Литви через Польщу і український Устилуг. Після екскурсії в історичний музей, Олена Черенюк провела їм екскурсію містом. Особливо вразив литовців Успенський собор12 століття, загалом краєвид міста, який відкривається з дзвіниці, найвищої будівлі Володимира.

Литовці нечасто бувають на Волині. Делегація з цієї країни побувала у Володимир-Волинському історичному музеї ще у 2014 році. Як пригадує Богдан Янукович, науковий співробітник музею, котрий тоді проводив екскурсію, своєрідним відкриттям литовцям стало поховання князя Войшелка, старшого сина великого литовського князя Міндовга. Це дерев’яний хрест на невеликому пагорбі, на перетині вулиць Васильківської та Київської. Близько 1254 року від імені батька Войшелко уклав мирну угоду з Галицько-Волинським князівством і видав сестру за сина Данила Галицького — Шварна Даниловича. Події, пов’язані з його смертю, докладно описані в Галицько-Волинському літописі під 1268 роком. Володимир-Волинський все ж залишається збоку від стандартних маршрутів, які пропонують литовські туристичні фірми. Тому знайомство з Волинню, казали каунаські гімназисти, матиме продовження. Вони також відвідали Луцьк і Львів.

Наталія МАЛІМОН, Луцьк