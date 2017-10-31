Слідство розглядає дві версії убивства Окуєвої, - Геращенко

Правоохоронці розглядають дві основні версії убивства колишнього бійця-добровольця чеченського походження Аміни Окуєвої на Київщині.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив нардеп, член колегії МВС Антон Геращенко.

"Основних версій дві – це дії російських спецслужб, убивство з метою дестабілізації громадсько-політичної ситуації, створення атмосфери терору і жаху в Україні, а друга – це дії осіб, які перебувають на території чеченської республіки, це помста Адаму за те, що він пішов проти Рамзана Кадирова (російський чеченський державний діяч, президент Чечні – ред.) і його оточення", - сказав Геращенко.

Також, за його словами, будуть розглядатися й інші версії.

"Судячи з усього, терористів було двоє: один чекав на повороті з Одеської траси і давав сигнал другому, який засів у кущах зі зброєю", - сказав Геращенко.

Він пов'язав цей напад на подружжя Окуєвої і Адама Осмаєва з замахом на них у червні, а також з нещодавнім вибухом на Солом'янці у Києві, під час якого постраждав нардеп Ігор Мосійчук і загинули 2 людей.

"Очевидно, що біда прийшла з території Російської Федерації. Ті, хто прислав кілера у червні, ті ж зробили це і зараз. Що стосується цих покидьків, то впевнений, що їх теж знайдемо, затримаємо, і вони теж сидітимуть все життя у в'язниці", - сказав нардеп.

Він додав, що наразі оперативники поліції і СБУ відпрацьовують можливих причетних осіб до цього убивства.

"Зараз завдання поліції і СБУ максимально звузити коло причетних до цього злочину", - пояснив Геращенко.

За його словами, Адам Осмаєв, який був в авто з Аміною Окуєвою під час нападу, перебуває в лікарні під охороною.

"Ми вчора спілкувалися з Адамом Осмаєвим у лікарні, він поранений у ногу, куля потрапила у гомілку. Він каже, що краще би на місці Аміни був він. Звичайно, він перебуває під охороною. Думаю, що тепер і далі до кінця життя йому треба буде надавати державну охорону, від якої йому вже не доведеться відмовлятися", - сказав Геращенко.

За словами речника Головного управління Нацполіції у Київській області Миколи Жуковича, правоохоронці розцінюють убивство Окуєвої як замовне.

"Зараз можу сказати, що вже відкрито кримінальне провадження та зареєстровано в ЄРДР за ст. 115, умисне вбивство, п. 11 розцінюється як замовне вбивство. Триває робота слідчо-оперативної групи, оперативники опитують можливих свідків", - сказав він в ефірі "112 Україна".

За словами Жуковича, на місці події повторно розпочали роботу при денному світлі слідчо-оперативна група і експерти.

В області продовжують проводити план "Сирена".

Він також додав, що стан здоров'я Осмаєва задовільний.

«День» зібрав реакцію соцмереж на вбивство Аміни Окуєвої.