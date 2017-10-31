SpaceX успішно запустила ракетоносій Falcon 9 із супутником на орбіту

31 жовтня, 2017 - 10:05
Компанія SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск ракетоносія Falcon 9, який вивів на орбіту супутник Koreasat-5A. Про це повідомляє видання Tech crunch.
Це був вже шістнадцятий запуск Falcon 9 у цьому році. Цього разу SpaceX здійснював замовлення південнокорейської компанії KT SAT, чий супутник тепер розширить мережу надання послуг клієнтам компанії.
Запуск відбувся з Космічного центру Кеннеді у Флориді, який належить NASA. Після успішного запуску супутника на орбіту частина ракетоносія успішно приземлилася на плавучу платформу в Атлантичному океані.
Нагадаємо, майже три десятка вчених підписали лист з пропозицією до NASA організувати другу місію до Плутона або в інший район пояса Койпера.
Джерело: Еспресо