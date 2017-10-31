"Справа рюкзаків": За підозрою у розтраті понад 14 млн грн затримали трьох осіб

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснили низку обшуків, в результаті яких за підозрою у розтраті понад 14 млн грн затримали трьох осіб.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

"31 жовтня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснили низку обшуків, в результаті яких за підозрою у розтраті понад 14 млн грн затримали трьох осіб: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та ще одну приватну особу", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, у 2015 році зазначені особи причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ України рюкзаків за ціною, суттєво вищою за середньоринкову. За інформацією досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і, до того ж, не відповідав вимогам, встановленим МВС України, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі більш як 14 млн грн.

Осіб затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Правопорушення кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Встановлюється коло причетних осіб.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з 2016 року.

Сьогодні, 31 жовтня, ЗМІ повідомили, що НАБУ проводить обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Цю інформацію підтвердив виданню й сам міністр.

За даними видання, обшуки проводилися у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 р. на початку 2015 року.