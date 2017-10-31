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Тбілісі чекає від Києва "ефективних кроків" відносно екстрадиції Саакашвілі, - Генпрокуратура Грузії

31 жовтня, 2017 - 11:22
Фото з архіву "Дня"

Подані раніше екстрадиційні запити щодо колишнього грузинського президента, а нині - українського політика Міхеїла Саакашвілі залишаються дійсними. Про це заявила журналістам у Тбілісі міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані, повідомляє Грузія Online з посиланням на телеканал Rustavi 2.

"Уся документація відправлена у 2014-2015 роках. Наш запит про видачу як і раніше залишається дійсним", - сказала вона.

Заступник генерального прокурора Грузії Гіоргі Гогадзе додав, що Тбілісі чекає від Києва ефективних кроків відносно екстрадиції Саакашвілі.

 

 

 

 

 

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