У Бельгії засудили візит Пучдемона до Брюсселя

Віце-прем’єр-міністр Бельгії не схвалює візиту відстороненого Мадридом глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона до Брюсселя.

Про це він заявив у інтерв’ю одній з бельгійських радіостанцій, повідомляє ЄП з посиланням на El Mundo.

"Я не хочу нікого засуджувати, але коли ви проголошуєте незалежність, краще залишатися зі своїм народом", - сказав Петерс.

"Ми маємо дочекатися його (Карлеса Пучдемона – Ред.) заяви", - додав Петерс, висловивши сподівання, що найближчі години та дні проллють світло на дії усунутого від влади каталонського лідера.

Як відомо, Карлес Пучдемон та кілька екс-міністрів його уряду напередодні прибули до Брюсселя. У той же день Генпрокуратура подала позови проти колишнього керівництва Каталонії за звинуваченням у вчиненні заколоту.

За даними ЗМІ, Пучдемон може пропросити притулку у Бельгії. О 12:30 за місцевим часом каталонський політик проведе прес-конференцію у Брюсселі, де, як очікується, пояснить мету свого візиту до столиці Бельгії.

Нагадаємо, прокурор Іспанії Жозе Мануель Маса оголосив про порушення кримінальних справ проти політиків, відповідальних за проголошення незалежності Каталонії.