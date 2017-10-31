У Дніпрі виступив оркестр військово-повітряних сил США USAFE Band

Захід відбувся в рамках концертного туру за підтримки програми міського голови Бориса Філатова «Культурна столиця». Музиканти представили нову програму «Музика єднає», яка продовжує святкування 25-річчя встановлення дипломатичних відносин Сполучених Штатів Америки й України. Концерти оркестру відбувалися в південмашівському Палаці культури машинобудівників та ПК «Шиннік». «Нам дуже приємно, що в рамках концертного туру оркестр військово-повітряних сил США завітав до Дніпра. Ми хочемо познайомити гостей із історією нашого міста, тож підготували для них екскурсії до музеїв Дніпра», – зазначив заступник міського голови Олександр Шикуленко. Аналогічної думки дотримуються й гості з Сполучених Штатів Америки. «Ми дуже раді, що в нас є можливість відзначити 25-річчя дипломатичних відносин між США та Україною у вашому місті теж. Музика – це міжнародна мова, яка об’єднує культури та людей, попри те що ми розмовляємо різними мовами. В Дніпрі ми виконуємо класику, джаз та рок-н-рол. Крім цього, привезли до вас світову прем’єру: я попросив одного американського композитора об’єднати два наших гімни воєдино. Ця композиція ще раз підкреслює ті довірливі відносини, які є між нашими країнами», – розповів підполковник, командир і диригент оркестру військово-повітряних сил США в Європі Дон Скофілд. На сцені дніпровського Палацу машинобудівників відбувся спільний концерт українських та американських військових. Оркестр воєнно-повітряних сил США в Європі та П'ятий військовий оркестр штабу військ оперативного командування «Схід» влаштували для глядачів музичний перформанс. Музиканти виконували бродвейський і голлівудський репертуар, мелодії новоорлеанських диксилендів і джазових біґ-бендів, джазові імпровізації, увертюри, марші. Зі сцени під час виступу звучали найкращі твори Гленна Міллера, Луї Армстронга та Арті Шоу.

Представник посольства США Шон О’Хара висловив упевненість у тому, що співпраця та дружні стосунки між Україною та США тільки посилюватимуться: «Від імені посольства США, я хочу подякувати Дніпровській міській раді за теплий прийом. Музика може розповісти щось краще, ніж слова».

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро