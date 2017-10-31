У дипломатичному районі Кабула прогримів потужний вибух

Потужний вибух пролунав у зеленій зоні дипломатичного кварталу Кабула у другій половині дня у вівторок. Про це повідомляє Tolo News.

За попередніми даними, вибух було здійснено терористом-смертником.

Представники афганської влади не наводять деталей того, що сталося, однак представники ЗМІ, які опинилися на місці події повідомляють про велику кількість загиблих і поранених.

Як повідомляє Reuters, медики наразі повідомили про трьох загиблих і 10 поранених, яких забрали до лікарень.

Агентство AFP повідомляє про щонайменше 13 загиблих і приблизно таку ж кількість поранених.

Поки жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.

Кабул в останні місяці часто опинявся серед основних цілей терористів "Талібану" чи інших терористичних організацій.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України радить нашим співгромадянам утриматися від поїздок до Єгипту протягом дії в державі надзвичайного стану, запровадженого у зв'язку зі складною безпековою ситуацією.