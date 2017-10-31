У Кенії оголосили результати повторних президентських виборів

Ухуру Кеніата, який є чинним главою держави, здобув понад 98 відсотків голосів. Його суперник бойкотував голосування, передає інформагенція Reuters.

"Чинний глава Кенії Ухуру Кеніата виграв повторні президентські вибори, здобувши понад 98 відсотків голосів. Про це в понеділок, 30 жовтня, повідомила центральна виборча комісія в кенійській столиці Найробі за результатами підрахунку близько 90 відсотків голосів", - йдеться у повідомленні.

Після цієї звістки в кількох містах країни, які вважаються оплотами опозиції, почалися протести, повідомляє DW.

Кеніата заявив, що допускає оскарження результатів виборів із боку опозиції в суді. Він пообіцяв, що виконуватиме рішення суду, та додав, що може розпочати діалог із опозицією тільки після владнання судових суперечок.

1 вересня Верховний суд Кенії анулював результати президентських виборів, які відбулися 8 серпня. Згідно з раніше оголошеними результатами виборів, Кеніата переміг, здобувши 54 відсотки голосів. Опозиціонер Раіла Одінга набрав тоді 45 відсотків голосів, хоча опитування перед днем голосування вказували на мінімальний розрив між кандидатами.

У перевиборах мали взяти участь Одінга та Кеніата, однак 10 жовтня опозиціонер Одінга відмовився брати участь у виборах, оскільки, за його словами, не було усунено недоліки у виборчому процесі. Однак Кеніата заявив, що вибори все одно відбудуться. Якщо на виборах у серпні явка становила близько 80 відсотків, то на повторних після оголошення бойкоту з боку Одінги - менше 40.

На масових акціях протесту під час повторних президентських виборів у Кенії загинуло шестеро людей. Загалом за останні три місяці жертвами зіткнень із поліцією стали понад 50 осіб.