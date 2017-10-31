У Києві вперше приземлився літак-гігант Airbus

У міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) уперше здійснив посадку найбільший літак сімейства середньомагістральних - Airbus A321.

Про це повідомляється на офіційній сторінці міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) у Facebook.

"На летовищі аеропорту "Київ" уперше здійснив посадку найбільший літак сімейства середньомагістральних Airbus - Airbus A321", - йдеться у повідомленні.

Airbus A321 має подовжений порівняно з іншими моделями фюзеляж і підвищену пасажиромісткість.

Відбувся технічний рейс авіакомпанії Yan Air Airlines, але в найближчих планах здійснювати польоти на регулярних маршрутах цієї авіакомпанії, зокрема в Тель-Авів, зазначили в аеропорті.