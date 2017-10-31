У Києві вперше приземлився літак-гігант Airbus

31 жовтня, 2017 - 21:25
У міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) уперше здійснив посадку найбільший літак сімейства середньомагістральних - Airbus A321.
Про це повідомляється на офіційній сторінці міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) у Facebook.
"На летовищі аеропорту "Київ" уперше здійснив посадку найбільший літак сімейства середньомагістральних Airbus - Airbus A321", - йдеться у повідомленні.
Airbus A321 має подовжений порівняно з іншими моделями фюзеляж і підвищену пасажиромісткість.
Відбувся технічний рейс авіакомпанії Yan Air Airlines, але в найближчих планах здійснювати польоти на регулярних маршрутах цієї авіакомпанії, зокрема в Тель-Авів, зазначили в аеропорті.
Джерело: День