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У Києві вперше приземлився літак-гігант Airbus

31 жовтня, 2017 - 21:25
Фото з facebook.com/airportkiev

У міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) уперше здійснив посадку найбільший літак сімейства середньомагістральних - Airbus A321.

Про це повідомляється на офіційній сторінці міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) у Facebook.

"На летовищі аеропорту "Київ" уперше здійснив посадку найбільший літак сімейства середньомагістральних Airbus - Airbus A321", - йдеться у повідомленні.

Airbus A321 має подовжений порівняно з іншими моделями фюзеляж і підвищену пасажиромісткість.

Відбувся технічний рейс авіакомпанії Yan Air Airlines, але в найближчих планах здійснювати польоти на регулярних маршрутах цієї авіакомпанії, зокрема в Тель-Авів, зазначили в аеропорті.

Джерело: День
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