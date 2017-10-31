У мережі опублікували короткометражний мультфільм, який отримав 40 нагород (відео)

Створений голландськими аніматорами в 2014 році короткометражний мультфільм "Єдине життя" (A Single Life), опублікований в Інтернеті.

За сюжетом, підкинута під двері вінілова платівка, раптово дозволяє дівчині подорожувати в часі.

Пісню, A Single Life, записану на платівці, виконує Happy Camper.

Зазначимо, що мультфільм прийняв участь понад 200 міжнародних фестивалях і навіть був номінований на "Оскар". Статуетку він не отримав, але зате отримав 40 інших нагород.

A Single Life from Job, Joris & Marieke on Vimeo.

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