У мережі опублікували короткометражний мультфільм, який отримав 40 нагород (відео)

31 жовтня, 2017 - 10:46
Створений голландськими аніматорами в 2014 році короткометражний мультфільм "Єдине життя" (A Single Life), опублікований в Інтернеті.
За сюжетом, підкинута під двері вінілова платівка, раптово дозволяє дівчині подорожувати в часі.
Пісню, A Single Life, записану на платівці, виконує Happy Camper.
Зазначимо, що мультфільм прийняв участь понад 200 міжнародних фестивалях і навіть був номінований на "Оскар". Статуетку він не отримав, але зате отримав 40 інших нагород.
A Single Life from Job, Joris & Marieke on Vimeo.
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Джерело: 112 Україна