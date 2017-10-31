У МВС озвучили, хто міг замовити вбивство Окуєвої

МВС розглядає дві основні версії вбивства ветерана АТО Аміни Окуєвої - це дії спецслужб Росії та дії осіб, які перебувають на території Чечні.

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Він наголосив, що Окуєва та Адам Осмаєв були особистими ворогами президента Чечні Рамзана Кадирова.

"На моє переконання, замовником цього вбивства є спецслужби Росії. Тобто головними базовими версіями вбивства є їхні дії, а також можливий фактор безпосередньо Чечні, тобто Кадирова, чиїм особистим ворогом були Окуєва і Осмаєв, зважаючи на їхню діяльність. Це основні версії, але слідство відпрацює й всі інші", - сказав Шкіряк.

Він наголосив, що президенту Росії Володимиру Путіну "необхідно розірвати Україну зсередини".

"Почерк цього злочину - цинічний, показовий і зухвалий, який дає розуміння в тому, що головним елементом цієї гібридної війни, яку проти нас веде Росія, є перенесення її з окопів на територію мирної України. Це все робиться з метою посіяти паніку, нагнітати істерію, атмосферу страху, а також недовіру до правоохоронних органів", - прокоментував радник глави МВС.

Нагадаємо, 30 жовтня біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по чеченським добровольцям Аміні Окуєвій та Адаму Осмаєву. Окуєва загинула, Осмаєва поранено.