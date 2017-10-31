У Сербії втретє можуть оголосити дострокові парламентські вибори заради вступу в ЄС

31 жовтня, 2017 - 16:08
Президент Сербії Александр Вучич має намір скликати дострокові парламентські вибори, які можуть стати вже третіми із 2014 року.
Про це повідомляє Reuters.
"Є серйозні аргументи на користь виборів", - повідомив Вучич.
За словами очільника країни, нове голосування дасть змогу Сербії підготуватися до вступу в Євросоюз, зокрема забезпечить безперервне управління уряду до 2022 року.
Правляча Сербська прогресивна партія Вучича планує провести голосування разом із місцевими виборами в Белграді на початку 2018 року. Однак точної дати голосування президент не повідомив.
Джерело: Еспресо