У Сербії втретє можуть оголосити дострокові парламентські вибори заради вступу в ЄС

Президент Сербії Александр Вучич має намір скликати дострокові парламентські вибори, які можуть стати вже третіми із 2014 року.

Про це повідомляє Reuters.

"Є серйозні аргументи на користь виборів", - повідомив Вучич.

За словами очільника країни, нове голосування дасть змогу Сербії підготуватися до вступу в Євросоюз, зокрема забезпечить безперервне управління уряду до 2022 року.

Правляча Сербська прогресивна партія Вучича планує провести голосування разом із місцевими виборами в Белграді на початку 2018 року. Однак точної дати голосування президент не повідомив.