У Тихому океані стався підводний землетрус магнітудою 7,0

У вівторок, 31 жовтня, в Південній частині Тихого океану в районі Нової Каледонії, що є заморським володінням Франції, стався сильний підводний землетрус магнітудою 7,0. Про це із посиланням на Геологічну службу США повідомляє Reuters .

"Епіцентр був розташований за 73 милі (117,48 км) на схід від міста Тадіне, на островах Луайоте, що є частиною території Нової Каледонії у Франції", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними Тихоокеанського центру попередження про цунамі на Гаваях і Об'єднаного австралійського центру попередження про цунамі, землетрус, який знаходився на глибині близько 9,3 миль (15 км) нижче морського дна, не викликав цунамі, передає Укрінформ.

Інформація про травми або загиблих наразі не надходила.

Представник уряду в Нумеа, столиці Нової Каледонії, і співробітники двох готелів повідомили агентству, що вони не відчули землетрусу.