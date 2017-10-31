Припинення свавілля в зародку - це той єдиний принцип, який може зберегти свободи всіх людей.
Джон Адамс, американський політик, юрист, другий президент США

У зоні АТО загинув 1 військовий ЗСУ, ще 2 отримали поранення, - штаб

31 жовтня, 2017 - 19:28

У вівторок, 31 жовтня, унаслідок бойових дій один військовий ЗСУ загинув, ще двоє отримали поранення, повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку, де бойовики обстріляли з великокаліберного кулемету і стрілецької зброї опорний пункт неподалік Опитного.

У результаті цього обстрілу один український військовий загинув, один був поранений. Ще один військовослужбовець отримав поранення унаслідок гранатометного вогню по позиціях ЗСУ неподалік Кам’янки. Крім того, близько 16-ї години під обстрілом  бандформувань опинились оборонці Пісків та Авдіївки.

На Приморському напрямку окупанти з протитанкових гранатометів били по околицях Широкиного, а стрілецьку зброю застосували на підступах до Старогнатівки і Водяного.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...