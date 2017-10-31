Україна піднялася у рейтингу Doing Business-2018 на 4 позиції

Україна піднялася з 80 на 76 позицію серед 190 країн у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business - 2018.

Про це повідомляється на сайті організації.

За підрахунками рейтингу, Україна поліпшила позиції за більшістю показників, однак незначно.

Істотний прогрес відзначений за показником отримання дозволів на будівництво - 35 місце (+10,4 пункту), простоти сплати податків - 43 місце (+6,5 пункту), а також захисту прав міноритарних інвесторів 81 місце (+1,67 пункту).

Низькими залишаються позиції країни за показником простоти процедури банкрутства - 149 місце, приєднання до електромереж - 128 місце, транскордонної торгівлі - 119 місце, виконання контрактів - 82 місце.

Відзначимо, що Росія в рейтингу зайняла 35 місце, Казахстан - 36 місце, Білорусь - 38, Молдова - 44. У безпосередній близькості від України розташувалися Узбекистан - 74 місце і Киргизстан -77 місце. Очолюють рейтинг Нова Зеландія, Сінгапур, Данія, Південна Корея і Гонконг.