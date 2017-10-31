В Естонії побудували найбільшу за останні 10 років базу НАТО

В естонському військовому містечку Тапа побудували найбільший за останні 10 років оборонний комплекс в країні для розміщення батальйонної групи НАТО. Про це повідомляє газета Postimees.ee.

У понеділок, 30 жовтня, комплекс урочисто відкрив міністр оборони Юрі Луйк з представником Сил оборони Естонії і представниками союзників.

Повідомляється, що площа бази становить 38 тисяч квадратних метрів. У неї входять 20 будівель і споруд, включаючи три казарми, їдальню, навчальні приміщення та допоміжні будівлі. Вартість робіт оцінюється в 43 млн євро.

Також сказано, що на базі в Тапа базуються військовослужбовці Першої піхотної бригади Сил оборони Естонії і бойова батальонная група НАТО у складі 1200 осіб, до складу якої входять солдати і офіцери з Великобританії та Франції.

Раніше повідомлялося, що в Гельсінкі (Фінляндія) відкритий Європейський центр з протидії гібридним загрозам, створений 12 країнами ЄС і НАТО, який мав допомогти країнам у протидії новим загрозам, спрямованим на дестабілізацію держави.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна хоче бути європейською та демократичною країною, що можливо лише при повноцінному членстві у НАТО та ЄС.