В одному з павільйонів ВДНГ відкриють Арт-резиденцію

У павільйоні №13 на ВДНГ з’явиться Арт-резиденція проекту ASC 13. Про це повідомив тимчасовий виконавець обов'язків генерального директора ВДНГ Євген Мушкін на своїй Facebook-сторінці.

Переможцями конкурсу на кращий проект Арт-резиденції стали Олександра Халепа і Максим Демський, відомі організацією ArkSquat у рамках фестивалю ГОГОЛЬFEST 2017.

«Павільйон стане платформою для синтезу мистецтв і співробітництва діячів театру, сучасного мистецтва, медіа, музики, танцю і кіно. Історично павільйон 13 ВДНГ був присвячений вугільної промисловості. Під ним розташовується макет справжньої вугільної шахти. Її автори проекту називають «душею павільйону» і планують відвести під творчі лабораторії і експериментальні події (сучасна музика, медіа та перформативне мистецтво)», – розповідає Євген Мушкін.