Припинення свавілля в зародку - це той єдиний принцип, який може зберегти свободи всіх людей.
Джон Адамс, американський політик, юрист, другий президент США

В окупованому Криму проходить державний терор з боку РФ, - Чийгоз

31 жовтня, 2017 - 14:04
Фото з відкритих джерел

В окупованого Росією Криму проходить державний терор. Таку заяву зробив заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз, передає УНН.

"Не дивлячись на всю дипломатію, потрібно називати речі своїми іменами: у Криму йде державний терор з боку Російської Федерації - ви повинні чітко це усвідомлювати. Це не просто репресії, не просто періоди складної військової окупації - це терор", - підкреслив заступник голови Меджлісу.

Також, за словами А.Чийгоза, один з важливих аспектів терору - це примус корінного населення покинути Крим.

"Я переконаний, що якщо наші союзники і ті, хто несе тягар відповідальності - європейські інститути, міжнародне співтовариство - якщо вони почнуть називати речі своїми іменами, примусити виконувати міжнародні зобов'язання Росію вдасться", - додав він.

Новини партнерів
Loading...