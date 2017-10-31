В Україні розробили чат-бота, що допомагає у заповненні е-декларацій

В Україні розробили чат-бота “Тараса”, який який знає все про електронні декларації і може покроково разом із посадовцем заповнити цей документ. Програму створили члени громадської організації "Антикорупційний штаб", повідомляє "24 канал".

"Користуватись ботом може будь-яка людина, в якої є акаунт у Facebook, або Telegram. У Facebook ви можете ввести в пошуковий рядок держслужбовець "Тарас" і знайдете цього бота", - розповів юрист проекту "OpenDataBot" Микита Підгайний.

Майже 5 років Микита досліджує українську корупцію. І хоча не працює на державній службі, наступного року, як антикорупційний активіст, теж має подавати електронну декларацію. Робитиме це паралельно із власною розробкою – ботом "Тарасом", передає "Укрінформ".

За словами Підгайного, розробники вирішили створити бота, побачивши системність помилок, які допускають посадовці.

У деяких випадках декларанти подавали документи, в яких зазначали телевізори та холодильники у розділі цінне рухоме майно. Деякі особи подають дані про суттєві зміни майнового стану, отримуючи дохід у декілька тисяч гривень. Таке повідомлення треба подавати при досягненні порогу у 80 тисяч гривень, пояснив аналітик Антикорупційного штабу Антон Марчук.

Система працює так: чат-бот ставить питання і пропонує кілька варіантів відповідей. В залежності від місця роботи, посади і обраних варіантів "Тарас" підкаже, що і куди треба вписувати.

"Якщо людина не розуміє, що заповнити, в неї завжди буде кнопка "не розумію". І в такому випадку ми надамо їй скріншоти, що саме і куди записувати", – зазначив Підгайний.

Нині система працює в режимі відсіювання. "Тарас" повідомляє користувачам, кому треба і кому не слід подавати декларацію.

Всі, хто попередньо познайомляться з "Тарасом", після 1 січня отримають від нього нагадування – розпочався марафон з подачі декларацій. Минулого року за перші два місяці документи подали близько 100 тисяч посадовців. Тоді сайт НАЗК не витримав навали і дав збій. Розробники сподіваються, що держоргани врахували попередні недоліки і цього року електронне декларування не перетвориться на бюрократичну лихоманку.