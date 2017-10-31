В Україні зупинив роботу суднобудівний завод

Державне підприємство Миколаївський суднобудівний завод, яке входить до складу державного концерну Укроборонпром, зупинило роботу.

Про це повідомили у прес-службі держконцерну.

Причиною зупинки в концерні називають відсутність рішення Кабінету Міністрів щодо фінансування утримання ракетного крейсера проекту 1164.

Також зараз арештовані рахунки підприємства, а заборгованість по заробітній платі складає понад 58 млн грн.

Зазначається, що завод вже 3 рік самостійно виконує відповідні роботи, оскільки припинення утримання крейсера призведе до руйнування його енергетичних вузлів, елементів обладнання, екологічного забруднення акваторії річок Буг і Інгул. В держконцерні добавили, що у результаті руйнування та проведення консервації спеціальних виробів і його складових вартість крейсера у розмірі капітальних інвестицій впаде до вартості металобрухту.

Крім того, наголошується, що 30 жовтня керівництво Укроборонпрому звернулося до секретаря Ради національної оборони і безпеки України Олександра Турчинова з проханням сприяти у вирішенні долі стратегічного підприємства.