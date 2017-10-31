Відсьогодні тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом зросли на 15%

Відсьогодні набрав чинності наказ міністерства інфраструктури щодо підвищення вантажних залізничних тарифів на 15%. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Як зазначають, востаннє тарифи на вантажоперевезення змінювалися у квітні 2016 року. З того часу ціни на продукцію, яку споживає галузь, значно зросли.

За словами в.о. голови правління "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, цьогорічний розмір індексації тарифів на перевезення вантажів 15% – це компромісне рішення, що визріло в ході тривалого діалогу "Укрзалізниці" та учасників ринку перевезень.

"Усі кошти від індексації тарифів компанія акумулюватиме на окремому інвестиційному рахунку та звітуватиме про їх використання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує ввести єдиний квиток на поїзди та автотранспорт.