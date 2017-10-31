Військові США залишаться в Іраку до перемоги над "ІД", - Тіллерсон

Контингент американської армії, що знаходиться в Іраку, продовжить службу у країні аж до остаточної перемоги над терористами з «Ісламської держави». Про це заявив в ході сенатських слухань держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає CBS.

Як зазначається, про необхідність такого кроку заявив і міністр оборони Джеймс Меттіс, передає Укрінформ.

Тіллерсон нагадав, що дозвіл на перебування американських військових в Іраку було дано Конгресом в 2002 році, і він все ще залишається в силі. Крім того, держсекретар підкреслив, що армія знаходиться на Близькому Сході «на запрошення уряду Іраку, і прем'єр-міністр Абаді не давав жодних приводів подумати, що він поспішає з нашим відходом».