Внаслідок негоди в Україні знеструмлені майже 100 населених пунктів

Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) в ніч 31 жовтня через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 94 населених пунктів у 7 областях.

Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Станом на 7:00 31 жовтня на Київщині знеструмлені 27 населених пунктів, на Житомирщині – 19, на Сумщині – 17, на Хмельниччині – 13. Також є відключені від електропостачання села в Івано-Франківській, Чернівецькій та Дніпропетровській областях.

"До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що загальна кількість жертв урагану "Герварт", що пронісся країнами Західної та Центральної Європи, становить не менше семи людей.