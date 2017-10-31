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Ядерна та ракетна програма КНДР потребує глобальної відповіді, - Столтенберг

31 жовтня, 2017 - 12:18
Фото Reuters

Міжнародна спільнота має відповісти на ті загрози, що надходять з боку Північної Кореї. Таку думку висловив у вівторок, 31 жовтня, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Токіо.

Співрозмовники дійшли згоди щодо необхідності "міжнародного тиску" з метою домогтися "мирного вирішення" північнокорейського питання, передає інформагенція dpa.

Пхеньян мусить відмовитися від своєї ядерної та ракетної програми, заявив Столтенберг. У свою чергу Абе відзначив, що радіус польоту ракет КНДР досягає Європи, тож вони становлять загрозу для всієї світової спільноти.

Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс попередив Північну Корею, що будь-яка її атака на США або союзників отримає ефективну військову відповідь.

Джерело: Deutsche-Welle
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