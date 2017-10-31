Затримали підозрювану у вбивстві полковника СБУ в Маріуполі

Служба безпеки України затримала в Одесі підозрювану у підриві полковника Служби Олександра Хараберюша. Про це під час брифінгу 31 жовтня заявив глава СБУ Василь Грицак, передає "112 Україна".

"Слідством та оперативними співробітниками СБУ був проведений великий обсяг роботи, у результаті якого особу, яка нами сьогодні обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього теракту, було виведено на контрольовану нами територію і сьогодні затримано в Одесі. В Одесу вона прибула для того, щоб отримати біометричний паспорт. За погодженням зі слідчим СБУ, я назву ім’я цієї людини. Це Прасолова Юлія Володимирівна 13 липня 1988 року народження, проживала у Донецьку по вулиці Артема, 67", – сказав він.

За виконання своєї роботи вона отримала, за попередніми даними, 15 тис. доларів.

За словами Грицака, жінка входила до так званого "Центру спеціальних операцій", який діє під егідою "МГБ ДНР".

"Хочу сказати, що цей центр очолює Євдокімов Василь Вікторович, 8 лютого 1973 р.н., позивний "Ленін". Центр координується та фінансується спецслужбами РФ", – зауважив глава СБУ.

Він підкреслив, що на цей час тривають слідчі дії.