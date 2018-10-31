Американські вчені випадково відкрили "білок для схуднення"

Американські науковці виявили, що натуральний протеїн здатен ефективно боротися з ожирінням.

Про це передає ВВС.

Спочатку команда дослідників з Університету Джорджтауна у Вашингтоні займалася дослідженням природи ракових захворювань.

Науковці намагалися з’ясувати, яку роль у формуванні пухлини грає натуральний білок BP3, який у невеликій кількості присутній в організмі. Однак у ході експерименту з’ясувалося, що він є потужним регулятором метаболізму.

Лабораторні миші, які страждали від ожиріння і в яких було активовано виробництво цього білка, почали швидко втрачати вагу, попри те, що вони продовжували активно харчуватися.

Отже, дослідники роблять висновок, його можна використовувати також для лікування хвороб, пов’язаних з розладами метаболізму, таких як цукровий діабет другого типу або ожиріння печінки.

Оскільки ця речовина не є ліками, а виробляється в організмі природним шляхом, його клінічні випробування можна розпочати вже найближчим часом.

“Ми виявили, що восьми процедур із застосуванням BP3 протягом 18 днів було достатньо, щоб знизити обсяг жирової тканини у мишей, які страждають від ожиріння, більш ніж на третину”, – стверджує один з авторів роботи, професор онкології та фармакології Антон Веллштейн.

Терапія також покращувала й інші показники, пов’язані з ожирінням, наприклад, попереджала гіперглікемію – підвищений вміст цукру в крові, що є головною проблемою для хворих на діабет.

А краплини жиру в печінці просто розчинялися і зникали.Науковці окремо наголошують, що клінічний огляд піддослідних мишей і навіть мікроскопічні дослідження не виявили жодних побічних ефектів лікування.

ВРЗ відноситься до родини білків, що беруть участь в утворенні нових кровоносних судин та загоєнні ран. Вони природним чином виробляються в організмі будь-яких тварин – від хробаків до людини. За словами вчених, його роль в посиленні метаболізму досі залишалася невідомою, оскільки він не бере участі в обміні речовин напряму, а лише є потужним каталізатором перероблення жирів та вуглеводів іншими способами.