Я повинен вивчати політику і війну, щоб мої сини могли вивчати математику і філософію.
Джон Адамс, американський політик, юрист і дипломат, другий президент США

Британія і Ісландія домовилися щодо прав своїх громадян після Brexit

31 жовтня, 2018 - 19:24
Фото Reuters

Британські громадяни, які вже живуть в Ісландії, і ісландські громадяни, які проживають у Великій Британії, збережуть право на проживання після Brexit навіть у разі відсутності угоди з ЄС.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

Угоду між Британією та Ісландією, яка не є членом ЄС, проте входить до єдиного ринку Європейської економічної зони, уклали через день після того, як булла укладена аналогічна угода з Норвегією.

"Прем'єр-міністр Мей і я погодилися, що Норвегія та Велика Британія запровадять всеохоплюючу угоду про права громадян", - сказала прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг.

"Всіх громадяни Великої Британії, які живуть у Норвегії... матимуть ті ж можливості, що і раніше, навіть після березня 2019 року", - сказала Солберг.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
  • 

    • 









    




    

  





  

              
Більше новин

            
    

      

        
  
  
      

        

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Український виробник вин вийшов на ринок Польщі   
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Македонія і Греція відновлюють пряме авіасполучення  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Частину Ейфелевої вежі виставлять на продаж на аукціоні   
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Через приїзд Меркель у центрі Києва перекриють низку вулиць   
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Хуг заявив, що за 4 роки війни на Донбасі мало що змінилось  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Сійярто: Угорщина не має ревізіоністських амбіцій щодо Закарпаття   
  

    

  
  
  
  
  
  

    

  





  

                
    

      










Новини партнерів
 

Loading...