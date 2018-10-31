Британія закликала РФ надати доступ для гуманітарної допомоги до ОРДЛО

Відсутність безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій до окупованих територій Донецької і Луганської областей суттєво ускладнює побут місцевих мешканців. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявила Постійний представник Великобританії Карен Пірс, повідомляє Укрінформ.

“Недостатній доступ гуманітарних організацій до неконтрольованих урядом територій суттєвим чином докладається до кризи. Ми рішуче закликаємо підтримуваних Росією сепаратистів надати безпечний й безперешкодний доступ, аби 1.8 млн осіб, які проживають на неконтрольованих урядом територіях, отримали необхідну гуманітарну допомогу”, - сказала Пірс.

Вона також звернулася до донорів із проханням долучатися до “жахливо недофінансованого” гуманітарного плану ООН із допомоги Україні.

“Гуманітарний ефект цього конфлікту продовжує справляти руйнівний вплив на людей, які живуть по обидва боки лінії зіткнення”, - зауважила дипломат.

На її переконання, найкращим способом припинення кривавого конфлікту на Сході України є повне дотримання Мінських угод усіма сторонами.

“Ми закликаємо усі сторони, особливо підтримуваних Росією сепаратистів, взяти на себе зобов'язання із повного втілення Мінських угод, почавши із усеосяжного припинення вогню та відведення важкої зброї. Це - найкращий спосіб досягти стабільності в Україні та припинити страждання українського народу”, - підсумувала Пірс.

Нагадаємо, у вівторок в Нью-Йорку пройшло відкрите засідання Ради Безпеки ООН по ситуації в окупованих регіонах на сході України.