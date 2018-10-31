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Частину Ейфелевої вежі виставлять на продаж на аукціоні

31 жовтня, 2018 - 19:51
Фото: Getty Images

У міжнародному аукціонному домі Artcurial на Єлисейських полях виставлять на продаж частину сходів Ейфелевої вежі, демонтованих 1983 року.

Як повідомляє turist.ee, частинка "залізної леді" має висоту трохи більше 4 метрів і налічує 25 сходинок.

Експонат є однією з секцій оригінальних гвинтових сходів 1889 року, які колись з'єднували другий і третій рівні вежі. Аукціон призначений на 27 листопада. До цього частина сходів, що оцінюється в 60 тисяч євро, стане частиною виставки у дворі Artcurial.

Сходи демонтували 1983 року, коли був встановлений ліфт між двома останніми рівнями Ейфелевої вежі. В результаті сталеву частину пам'ятки розрізали на 24 секції висотою від 2 до 9 метрів.

Різні частини сходів наразі перебувають у власності престижних установ, а також у приватних колекціях по всьому світу.

 
              
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