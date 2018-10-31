Через приїзд Меркель у центрі Києва перекриють низку вулиць

У четвер, 1 листопада, до України приїде з офіційним візитом канцлер Німеччини Ангела Меркель, через що в центрі Києва перекриють низку вулиць.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
"У четвер, 1 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху у столиці у зв’язку із візитом Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель". - йдеться у повідомленні.
З 11:00 до 20:00 можливі обмеження руху наступними автошляхами:
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просп. Миколи Бажана;
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Набережне шосе;
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Паркова дорога;
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Володимирський узвіз;
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Європейська площа;
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вул. Михайла Грушевського;
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вул. Шовковична;
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вул. Інститутська;
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вул. Хрещатик;
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вул. Михайлівська;
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вул. Володимирська;
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вул. Велика Житомирська.
Нагадаємо, що Порошенко у четвер, 1 листопада, у Києві проведе переговори з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель.