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Через приїзд Меркель у центрі Києва перекриють низку вулиць

31 жовтня, 2018 - 17:52
Фото Reuters

У четвер, 1 листопада, до України приїде з офіційним візитом канцлер Німеччини Ангела Меркель, через що в центрі Києва перекриють низку вулиць.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"У четвер, 1 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху у столиці у зв’язку із візитом Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель". - йдеться у повідомленні.

З 11:00 до 20:00 можливі обмеження руху наступними автошляхами:

  1. просп. Миколи Бажана;

  2. Набережне шосе;

  3. Паркова дорога;

  4. Володимирський узвіз;

  5. Європейська площа;

  6. вул. Михайла Грушевського;

  7. вул. Шовковична;

  8. вул. Інститутська;

  9. вул. Хрещатик;

  10. вул. Михайлівська;

  11. вул. Володимирська;

  12. вул. Велика Житомирська.

Нагадаємо, що Порошенко у четвер, 1 листопада, у Києві проведе переговори з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель.

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