Через приїзд Меркель у центрі Києва перекриють низку вулиць

У четвер, 1 листопада, до України приїде з офіційним візитом канцлер Німеччини Ангела Меркель, через що в центрі Києва перекриють низку вулиць.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"У четвер, 1 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху у столиці у зв’язку із візитом Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель". - йдеться у повідомленні.

З 11:00 до 20:00 можливі обмеження руху наступними автошляхами:

просп. Миколи Бажана; Набережне шосе; Паркова дорога; Володимирський узвіз; Європейська площа; вул. Михайла Грушевського; вул. Шовковична; вул. Інститутська; вул. Хрещатик; вул. Михайлівська; вул. Володимирська; вул. Велика Житомирська.

Нагадаємо, що Порошенко у четвер, 1 листопада, у Києві проведе переговори з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель.