День в ООС: Бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ

Упродовж поточної доби бойовики 13 разів обстріляли позиції ООС, внаслідок чого було поранено двох українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 13 разів обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил. Одного разу фіксувалося застосування озброєння, забороненого мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.

Ворог вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність ворога зафіксовано поблизу Водяного на Приазов'ї та Золотого, що у Луганській області. Біля Золотого окупаційні війська також застосували міномети калібру 82 мм.

Два рази зі станкових протитанкових гранатометів окупанти обстріляли наші оборонні позиції біля Новоселівки Другої. Крім того, ворожий вогонь фіксували в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль та Лебединське.

"У ході бойових дій поранено двох військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - розповіли у штабі.