Disney почала продавати 3D-пазли українського виробництва

Компанія Disney почала продавати 3D-пазли української компанії Ugears, яка раніше пройшла спеціальний аудит з 400 пунктів.

У магазинах доступні чотири моделі Ugears, створені спеціально для Disney, пише AIN.ua.

Кожен набір коштує $50. За словами генерального директора Ugears Геннадія Шестака, продаж запустили 700 магазинів компанії по всьому світу.

Шестак розповідає, що українська компанія почала переговори з Disney навесні 2017 року: "Перший крок зробив агент Disney, він виявився хорошим приятелем нашого дистриб'ютора в США, вони запропонували нам розробити і виготовити моделі для корпорації".

Підприємець зазначає, що під час переговорів Ugears двічі пройшла аудит Disney - підготовка до першого складалася з 400 пунктів.

"Корпорація звертала увагу на прозорість бізнесу, повне податкове навантаження, середню зарплату по підприємству і соціальну атмосферу в якій працюють наші співробітники (особливо працівники цеху і складу). Також багато вимог збігалося зі стандартами українського КЗпП", - коментує Шестак. Раніше він підкреслював, що команда пройшла його без єдиного зауваження.

За словами підприємця, Ugears - перша компанія за останні 22 роки, кому Disney дозволив залишити свій бренд на упаковці.

"Для цього ми стиснулися в своїй рентабельності але в замін отримали колосальну кількість контактів з нашою продукцією. Упевнений, що наша присутність на полицях компанії збільшить впізнаваність бренду в світовому масштабі. Відповідно, це збільшить продажі і прибуток підприємства", - додав він.