До кінця року право на субсидію отримають близько 7 млн домогосподарств, - Гройсман

Право на субсидію до кінця року отримають 7 млн домогосподарств. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає його прес-служба.

"Моя стратегія – сильна економіка, вищі зарплати, зменшення заборгованості, створеної протягом 2008-2013 років. Це між іншим ще один бюджет країни. Зараз найголовніше – дати доступ до субсидій. З 1 жовтня ми зняли обмеження. До нового року всі, хто потребуватиме, отримають право на субсидію. Це буде близько 7 млн домогосподарств", - сказав Гройсман.

Прем’єр нагадав, що опалювальний сезон і повне забезпечення об’єктів соціальної інфраструктури теплом – є прямою відповідальністю місцевої влади.

"Але уряд готовий допомогти регіонам, де є складнощі. І так само готовий повністю забезпечити виконання програми надання субсидій для громадян, які потребують адресної допомоги держави… Ми, як уряд, забезпечили 17 млрд кубометрів газу в сховищах. Ресурс є. Тепер справа за міськими головами", - сказав Гройсман.

Як відомо, Кабінет міністрів затвердив триетапне проведення монетизації субсидій, починаючи з 1 січня 2019 року. Згідно з експертним висновком, на першому етапі вона торкнеться орієнтовно 100-150 тис. домогосподарств, які звернуться за субсидіями з новим пакетом документів. Другий етап почнеться з 1 травня і стосуватиметься домогосподарств, яким призначено субсидію на неопалювальний період 2019 року. Третій етап розпочнеться з жовтня 2019 року, коли відбудеться повний перехід на монетизацію.

Нагадаємо, 1 липня поточного року Міністерство соціальної політики запустило роботу Державного реєстру субсидіантів.