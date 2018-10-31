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Доба у зоні ООС: 21 ворожий обстріл, 2 українських воїни поранені

31 жовтня, 2018 - 08:48
Фото Reuters

Упродовж минулої доби, 30 жовтня, окупанти 21 раз прицільно відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому противник 6 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Ломакине, Водяне та Лебединське", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Авдіївка, Пісків, Ломакиного та Луганського. Опорні пункти українських військ біля останнього окупанти також накривали вогнем з мінометів 120-го калібру. По позиціях біля цього населеного пункту на Світлодарському напрямку противник застосував важке озброєння найбільше – 3 рази.

Внаслідок обстрілів 30 жовтня двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

У середу зранку зафіксовано два ворожих обстріли. По позиціях Об'єднаних сил зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів вогонь вівся біля Лебединського. Втрат не допущено, зазначили у штабі.

Джерело: День

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