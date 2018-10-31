Другий день поспіль мітингувальнили блокують Харківське шосе у Києві

У Києві другий день поспіль мешканці багатоповерхівки блокують Харківське шосе на знак протесту проти того, що будинок відрізали від електроенергії, передає "112 Україна".

Мітингувальники перекрили Харківське шосе, поклали тут шини, також поставили автомобілі, щоб транспорт не міг проїхати.

Деякі маршрутки намагались проїхати перекриту дорогу трамвайними коліями, але одна застрягла там. На допомогу приїхали комунальні служби, щоб витягти її з рейок. Трамваї курсують у звичному режимі - тільки вони можуть проїхати Харківським шосе.

За підрахунками кореспондента, на шосе зібралися близько 30 протестувальників.

Чергують три патрульні автомобілі поліції. Правоохоронці розмовляли з людьми, просили пропускати Харківським шосе хоча б комунальний та громадський транспорт, але люди виступили проти.

На Харківському шосе утворився затор.

Як повідомляє "Київпастранс", заблоковано рух автобусних маршрутів № 42, 51, 45, 63, 115.

Наразі двоє представників протесту пішли на переговори до компанії-постачальника ДТЕК, передає "Громадське". Припиняти протест до повернення електроенергії не планують.

Нагадаємо, 30 жовтня мешканці одного з будинків поблизу Харківського шосе в Києві перекрили дорогу: вимагали відновити постачання електроенергії, яку було вимкнено об 11-й того самого дня. Без світла лишилися близько 2 тис. людей. Будинок відрізали від електропостачання саме за борги ДТЕК Київські електромережі в розмірі 2,7 млн грн.