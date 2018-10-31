Франція не виключає будь-яких санкцій проти Саудівської Аравії, коли буде доведено, що її влада причетна до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі. Про це заявив у середу міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, пише ЄП з посиланням на Reuters.

"Ми будемо вживати необхідних заходів проти відповідальних осіб", - сказав він.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже встигла пообіцяти припинити весь німецький експорт озброєнь до Саудівської Аравії, поки не буде пояснено вбивство.

Ле Дріан сказав, що Німеччина діє надто рано. "Я думаю, ми повинні дочекатися, доки слідство встановить винуватців", - сказав він.

Міністр применшив важливість продажів зброї Саудівській Аравії для французької економіки, заявивши, що вони становлять лише 7% загального обсягу експорту зброї Франції.

"Ми не залежні від Саудівської Аравії в цьому питанні", - сказав він.

Париж і Ер-Ріяд користуються тісними дипломатичними та торговельними відносинами, що охоплюють енергетику, фінанси та зброю. Франція, яка вважає, що Ер-Ріяд є осередком проти іранського впливу на Близькому Сході, зараз намагається балансувати.

З 2008 по 2017 рік Саудівська Аравія стала другим за величиною покупцем французького озброєння з угодами на загальну суму понад 11 мільярдів євро. За даними французького міністерства оборони, тільки 2017 року були затверджені ліцензії, які потенційно коштуватимуть саудитам 14,7 млрд євро.

Хашоггі зник в консульстві у Стамбулі 2 жовтня. Турецька сторона стверджувала, що він був убитий всередині командою агентів, спеціально направленою з Саудівської Аравії. Саудівська Аравія заявила, що вбивство оглядача Washington Post і критика спадкового принца Мохаммеда бін Салмана Джамаля Хашоггі було навмисним, змінивши свою попередню версію про "випадкову смерть".