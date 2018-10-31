Франція та Німеччина вимагають скасувати незаконні вибори в ОРДЛО

Париж та Берлін вимагають скасування запланованих на листопад незаконних виборів у так званих “ДНР” та “ЛНР”. Про це на спільному із німецьким колегою брифінгу заявив постійний представник Франції в ООН Франсуа Делатре, повідомляє Укрінформ.

“Німеччина та Франція рішуче налаштовані підтримати суверенітет й територіальну цілісність України. Ми знову закликаємо сепаратистів і Росію припинити підготовку до так званих виборів. Єдине голосування, що має відбутися, - це місцеві вибори, передбачені у Мінських угодах”, - сказав Делатре.

Його підтримав постійний представник Німеччини в ООН Крістоф Хьойсген.

“Я закликаю Росію замість підготовки разом із мешканцями так званих Донецької та Луганської республік до незаконних виборів, зосередитися на виконанні зобов’язань, взятих під час останньої міністерської зустрічі у Нормандському форматі, що пройшла у червні в Берліні. Йдеться зокрема про деескалацію конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, відведення із зони конфлікту важкої зброї та захист цивільної інфраструктури”, - наголосив Хьойсген.

Він також спонукав Україну дотримуватися своїх зобов’язань і додав, що Німеччина та Франція “й надалі направлятимуть нормандський процес на досягнення результатів”.

Нагадаємо, у вівторок в Нью-Йорку пройшло відкрите засідання Ради Безпеки ООН по ситуації в окупованих регіонах на сході України.