Хуг заявив, що за 4 роки війни на Донбасі мало що змінилось

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг поскаржився, що за 4 роки його роботи в Україні у питанні війни на сході України "мало що змінилось".

Так він заявив під час прес-брифінгу у середу, повідомляє Укрінформ.

"Протягом приблизно 4-х років я стояв тут майже щотижня і надав стислі доповіді про безпекову ситуацію, окреслюючи різні рівні насильства та небезпеки, а також доповідаючи про негативний вплив на цивільне населення. Повірте, мене аж ніяк не тішить те, що я скажу: мало що змінилось за цей час. Через 4 роки після того, як було домовлено про припинення вогню, як свідчать події минулого тижня, сторони і досі порушують ці самі домовленості - вони не відвели озброєння, вони не відвели сили і засоби, вони не провели розмінування. Мирні жителі і далі платять за це ціну", - резюмував представник ОБСЄ.

На завершення він наголосив, що покидає свою посаду "зі змішаними почуттями".

"Я йду з відчуттям тривоги та суму. Однак я йду і з відчуттям надії. Я досі бачу світло в кінці тунелю. Цей конфлікт не закоренілий, не завмерлий і не заморожений - його можна закінчити, прийнявши рішення", - додав Хуг.